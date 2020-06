M5S Sicilia: “In arrivo 12 Miliardi per il pagamento dei debiti di Comuni, Regioni e Province autonome”

“12 miliardi per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti locali, delle Regioni e delle Province Autonome, tra cui anche la Sicilia e Messina. E’ questo il risultato di un importante accordo siglato tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Cassa Deposito e Prestiti”.

Così i PortaVoce messinesi del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva, Alessio Villarosa, Barbara Floridia, Grazia D’Angelo e Antonella Papiro.

“Il Mef e la Cdp – dichiarano – hanno sottoscritto una convenzione con cui si prevede il pagamento dei debiti di Enti locali, Regioni e Province Autonome relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Si tratta di 12 miliardi che saranno così ripartiti: 8 miliardi per il pagamento di debiti commerciali e 4 miliardi per i debiti degli enti del servizio sanitario nazionale.

Ancora una volta il Governo si dimostra vicino ai territori, pronto a dare risposte concrete per sostenere, in un momento di forte crisi, tutte le realtà economiche e sociali”.