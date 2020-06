S. Agata Militello – Prevenzione incendi: pulizia dei terreni entro 15 giorni

Pubblicata l’ordinanza sindacale di pulizia e manutenzione dei terreni sul territorio comunale ai fini della prevenzione del rischio incendi sul territorio di Sant’Agata Militello.

Il provvedimento, firmato giovedì 28 maggio dal sindaco Bruno Mancuso, prevede l’obbligo per proprietari o detentori di fondi frontisti di tutte le strade statali, provinciali ecomunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette al pubblico transito, di provvedere a proprie spese ed entro il termine di 15 giorni, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e si riservano in carreggiata, provvedendo altresì per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivati.

Ai proprietari o detentori di terreni attualmente in stato di abbandono ed incolti, su tutto il territorio comunale, è quindi fatto obbligo di provvedere, a proprie spese entro 15 giorni, alla pulizia e relativa bonifica dei fondi curandoil trasporto ed il conferimento in impianti di destino finale, eliminando gli arbusti, i rovi ed i rami che dai loro terreni si protendono oltre il ciglio stradale e su aree di pubblico utilizzo e amantenere gli stessi fondi puliti ed in perfetto ordine.

“È necessario, con l’approssimarsi della stagione estiva, ridurre quanto più possibile il rischio incendi soprattutto nelle aree che risultano incolte e abbandonate – commenta il sindaco Bruno Mancuso –. Da parte del comune sono tuttora in corso gli interventi di pulizia con il taglio el’estirpazione di arbusti ed erbacce negli spazi pubblici di tutto il territorio comunale”.