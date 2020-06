Galati Mamertino, riapre domani 2 giugno l’ufficio turistico

In vista del potenziamento dell’offerta turistica e nel rispetto delle nuove norme per il contenimento della diffusione del Coronavirus, si muove la ridefinizione degli orari di apertura dell’Ufficio Turistico Comunale di Galati Mamertino.

L’ufficio resterà aperto anche il sabato e la domenica! Inoltre, su prenotazione (chiamando i numeri: 0941/436084 e/o 3486832351), sarà possibile fruire anche in via straordinaria dei servizi, come le visite guidate, offerti dal personale del comune.

Gli addetti comunali supporteranno ed accompagneranno i visitatori alla scoperta dei luoghi più caratteristici della cittadina nebroidea, narrandone la storia, le tradizioni e gli aneddoti più curiosi.

Nell’ambito delle iniziative volte a promuovere e diffondere l’immagine del sistema territoriale e della sua offerta culturale si inseriscono anche il piano di riorganizzazione e riqualificazione dei Musei, della Biblioteca, della Piscina Comunale e di tutte le altre strutture presenti sul territorio.

Un’ altra tappa importante che segna un ulteriore passo avanti nel percorso avviato dall’Amministrazione Comunale per la promozione e valorizzazione delle molteplici peculiarità e bellezze del territorio galatese.

“Galati Mamertino – dichiara il vicesindaco con delega al turismo Vincenzo Amadore – è un paese accogliente, ricco di potenzialità. Un paese capace di sorprendere, che ha tutte le carte in regola per diventare un punto strategico per un turismo destagionalizzato, variegato e di qualità. Intanto – conclude Amadore – dopo la gradita visita del Presidente del Parco dei Nebrodi, sono in fase di preparazione e organizzazione tante iniziative che puntano anche a confermare gli straordinari risultati raggiunti lo scorso anno durante il periodo estivo, in cui Galati Mamertino ha registrato un notevole aumento delle presenze turistiche”