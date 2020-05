Sicilia – Bertolaso consulente del Presidente Musumeci per la gestione della Fase 2

Di ufficiale non c’è ancora nulla, ma è probabile che Guido Bertolaso presto si stabilirà per un po’ in Sicilia. A rivelarlo è l’ANSA. Top secret il ruolo, si parla di una consulenza in stretto rapporto col governatore Nello Musumeci. L’ex capo della Protezione civile potrebbe fare da super consigliere per la gestione della fase 2 nell’isola, con particolare attenzione all’aspetto turistico e sanitario, su cui punta molto il governo per sostenere l’economia dell’isola.

L’invito da Musumeci, Bertolaso l’ha ricevuto il 20 maggio (l’ha pubblicato sul proprio profilo Fb): una settimana dopo è sbarcato a Palermo, per un colloquio col presidente e l’assessore alla Salute, Ruggero Razza. Doveva rimanere un incontro riservato, ma la fuga di notizie ha alimentato la curiosità, a tal punto da innescare anche una polemica.

Se Bertolaso è stato in Sicilia per motivi personali, ha osservato il presidente dell’Antimafia Claudio Fava, “come ogni cittadino che vuole entrare nel territorio regionale, avrebbe dovuto rispettare le stringenti disposizioni emanate dal presidente della Regione in merito alla quarantena obbligatoria”.

Razza l’ha subito stoppato: “Mi spiace che Fava abbia preso un abbaglio. L’ordinanza specifica con chiarezza quali categorie di soggetti non sono sottoposti alla quarantena: tra questi rientrano coloro che si trovano in Sicilia per ragioni di lavoro. Per ora punto”. Dunque, ecco la notizia: la collaborazione con la Regione siciliana.

E’ stato Bertolaso in persona poi a fare chiarezza: “In Italia se non si polemizza, non si riesce a dormire la notte”, spiegando di essere stato chiamato per “studiare il modo migliore per consentire ai turisti di venire qui tranquilli e sicuri e ai siciliani di evitare di essere contaminati”.