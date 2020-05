S. Agata Militello, si conclude in videoconferenza il progetto dell’Itis Torricelli su mafia, corruzione e Costituzione

In occasione della ricorrenza del 2 Giugno, festa della Repubblica Italiana, il gruppo di lavoro”Vedo, Sento, Parlo… Namastè Costituzione!”, nell’ambito del progetto/concorso: “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, ha organizzato un Convegno in videoconferenza trasmessa on line. Interverranno il Presidente Giuseppe Antoci ed i giornalisti Paolo Borrometi e Massimo Scaffidi, Letizia Battaglia, Tano Grasso, Milena Gentile e Venera Maria Simeone.

martedì 2 Giugno alle ore 10:30, sul sito: Il convegno si svilupperà sul tema ” Repubblica e Costituzione, mezzi efficaci per debellare mafie e corruzione” e sarà a cura di: Maria Angela Gallo, Domenica Rando e Salvatore Zenone docenti dell’ITIS “E.Torricelli di Sant’Agata Militello”, la scuola che ha promosso in un contest ben articolato quest’iniziativa. L’appuntamentoè persul sito: vedosentoparlonamastecostituzione.com , alla sezione video, oppure sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/events/543907222944520/?active_tab=about

La Dirigente Scolastica, dott.ssa Venera Maria Simeone avvierà e concluderà i lavori.

Il convegno si occuperà anche di tre grandi eventi: il 40ennale dell’assassinio di Piersanti Mattarella, con una testimonianza della fotoreporter, Letizia Battaglia; il 30ennale della nascita dell’Acio (Associazione Commercianti ed Imprenditori Orlandini), con un intervento del suo primo Presidente, Tano Grasso e il 20ennale della Convenzione ONU sulla criminalità organizzata transnazionale, firmata a Palermo nel 2000. Sull’ultimo argomento interverrà la Consigliera comunale del capoluogo siciliano, Milena Gentile. Protagonisti del Convegno saranno le studentesse e gli studenti dell’ITIS, che si presenteranno con i loro interventi e performance.