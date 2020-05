Parco dei Nebrodi, la Settimana Europea dei Parchi sarà social

Si rinnova l’appuntamento con le iniziative dedicate alla “settimana europea dei Parchi”, in programma nel mese di maggio per ricordare la data del 24 maggio 1909, in cui venne istituito in Svezia il primo parco europeo. Appuntamento sulla pagina facebook del Parco, dunque, già da oggi con i due appuntamenti, “In un Chicco di grano” curato dalla Pro Loco di Maniace, alle 11 e la presentazione delle attività dell’associazione Nebrodi Outdoor alle 17. Doppio appuntamento anche per mercoledì 3 giugno, con l’escursione virtuale a Portella Calacudera e al Lago Maullazzo alle 18 e la presentazione del corso di fotografia naturalista alle 18. Proprio quest’ultima iniziativa ha raccolto l’interesse degli appassionati, con un boom di richieste di adesione, una cinquantina circa, per soli 15 posti disponibili. Si prosegue giovedì 4 giugno alle 10 con il tour virtuale al museo-laboratorio della conoscenza dei Nebrodi a Palazzo Zito a Cesarò. Venerdì 5 giugno si celebra la “giornata mondiale dell’ambiente” con il Consorzio della banca del germoplasma che interverrà sul tema alle 10 e a seguire la liberazione dei grifoni. Ultimo appuntamento, sabato 6 giugno alle 10 con l’edizione straordinaria della manifestazione “corri nel parco”. Un anno di fatto diverso, con l’emergenza Covid a limitare le consuete attività, ma che non ha scoraggiato l’Ente ad organizzarsi per garantire una fruizione “social”, tra natura e cultura. Si tratta, inoltre, del primo appuntamento per il neo Presidente Domenico Barbuzza, insediato proprio lo scorso 25 maggio, che sta alacremente lavorando unitamente a tutto il personale dell’Ente, sotto la guida del Direttore Filippo Testagrossa, per definire le prime attività. “Il territorio dei Nebrodi rappresenta un prezioso patrimonio da tutelare: purtroppo l’emergenza Covid sta limitando al momento alcune iniziative ma l’ambiente e la sua conservazione rappresentano la nostra priorità” commenta Domenico Barbuzza, Presidente del Parco.