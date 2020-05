Palermo, badante picchia l’anziana che accudiva. Arrestata dalla Polizia

Ennesimo caso di violenza ai danni di persone anziane e deboli. E’ accaduto a Palermo, dove una donna di nazionalità romena è stata arrestata dai Poliziotti per avere picchiato l’anziana che accudiva. Sarebbe stato un vicino di casa ad aver udito le urla dell’89enne e ad intervenire per fermare le violenze avvisando la Polizia. Gli agenti intervenuti nella abitazione di Sferracavallo in seguito all’aggressione hanno fermato la badante dell’anziana donna che sarebbe risultata visibilmente ubriaca. La donna avrebbe provocato alla povera anziana diversi traumi facciali e persino l’uscita di una protesi dell’anca. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata con un’ambulanza all’ospedale Civico, dove è stata sottoposta ad alcuni accertamenti. Per lei la prognosi è di 30 giorni. Al termine delle indagini la romena è stata arrestata e condotta in Commissariato in attesa dell’udienza di convalida.