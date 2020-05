Brolo – Al via la riqualificazione della Villa Comunale di Via Dante

Prosegue l’attività dell’Amministrazione Comunale di Brolo finalizzata a riqualificare gli spazi verdi del territorio. La Giunta guidata dal Sindaco Giuseppe Laccoto ha infatti approvato la proposta dell’Assessore Nuccio Ricciardello che ha destinato la somma necessaria per la risistemazione della Villa Comunale di via Dante, antistante il palazzo municipale e ha dato mandato al responsabile dell’Ufficio Tecnico di predisporre tutti gli atti per l’esecuzione dei lavori.

Gli interventi previsti riguardano il livellamento delle aiuole, l’installazione di un impianto di irrigazione e la posa di erbetta naturale.

Per il Sindaco Giuseppe Laccoto, “quello della Villa Comunale è solo l’ultimo esempio di attenzione al territorio dedicata da questa Amministrazione sin dal primo giorno di mandato, anche in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo. La manutenzione del verde pubblico e del decoro urbano, la pulizia dei torrenti e il rifacimento di alcuni tratti di strade sono l’espressione concreta di un impegno costante”.

L’Assessore Nuccio Ricciardello sottolinea l’importanza dell’intervento di restyling “teso a ridare dignità e decoro ad uno spazio centralissimo di Brolo, nell’ottica di un percorso finalizzato da un lato a riqualificare gli spazi verdi e l’arredo urbano e dall’altro a migliorare la vivibilità dell’intero paese. In questa direzione gli sforzi sono quotidiani e sotto gli occhi di tutti”.