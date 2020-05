Capo d’Orlando, il primo mercato settimanale dopo lo stop per il covid-19 – video

Ha riaperto i battenti, ma in sordina il mercato settimanale a Capo d’Orlando. Pochi avventori e meno bancarelle del solito, questa mattina. Complici la paura di contrarre il coronavirus e la recessione economica. Misure anti-covid-19 rispettate da tutti, grazie anche alla presenza della Polizia Municipale, che ha monitorato l’ afflusso di persone, l’utilizzo di guanti e mascherine e il montaggio degli stand alla distanzia adeguata. Si sentono “l’ultima ruota del carro” i venditori ambulanti, abbandonati e penalizzati dalla politica rispetto ad altri settori, messi in ginocchio da oltre 2 mesi di stop. Solo ieri la categoria è scesa in piazza a Palermo, per chiedere sostegni economici e di regolamentare la riapertura dei mercati rionali, spesso spostati in aree lontane dai centri cittadini.