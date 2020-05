Roma: Villarosa (M5S) chiede sospensione mutui per Regioni a statuto speciale

“Le diverse ipotesi normative allo studio in fase di predisposizione del decreto-legge “Rilancio”, prevedevano tutte la possibilità per le Regioni e le Province a statuto speciale di sospendere il pagamento della quota capitale dei mutui. Il testo, poi approvato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, all’articolo 113, è risultato –irragionevolmente – privo di tale specifica previsione, rimasta – invece – per tutti gli altri enti locali.” A dirlo è Alessio Villarosa, sottogretario MEF, che ha anche aggiunto a riguardo: “Ho chiesto al Ministro Gualtieri di rivedere la posizione, avviando le formalità per un puntuale intervento del Governo in fase emendativa.”