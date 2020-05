Processo Lorena Mangano, domani udienza d’appello al Tribunale di Reggio Calabria

Domani inizia una nuova fase del processo riguardante il caso sull’omicidio stradale della studentessa ventitreenne di Capo d’Orlando Lorena Mangano. Inizierà infatti l’udienza d’appello al tribunale di Reggio Calabria dopo la sentenza della Cassazione che ha annullato le condanne nei confronti di Gaetano Forestieri e Giovanni Gugliandolo.

I Giudici della IV sezione penale della Cassazione hanno annullato la sentenza della Corte d’Appello di Messina e gli atti sono stati destinati alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, perchè si rideterminino le pene per i due imputati per i fatti accaduti la notte del 26 giugno 2016 in via Garibaldi, all’altezza dell’incrocio con la via Torrente Trapani, a Messina.