Messina – Anziana colta da malore salvata dagli uomini della Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri, a Messina, gli uomini della Polizia di Stato hanno salvato una anziana donna che, dopo aver chiesto aiuto al 112 NUE, non rispondeva più al telefono.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti della Squadra Volante iniziavano le ricerche per capire dove si trovasse la signora e, grazie all’aiuto di un vicino, riuscivano ad individuare l’appartamento da cui si udiva un flebile lamento.

In pochi secondi sono entrati nell’abitazione per soccorrere la donna, una 95enne messinese, trovata distesa a terra in camera da letto. La signora dopo essersi tranquillizzata ha raccontato ai poliziotti di essere caduta a causa di un malore e di non essere più riuscita ad alzarsi.

Sul posto è giunta anche un’ambulanza che ha prestato le prime cure e ha trasportato la signora al Pronto soccorso.