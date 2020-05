Capo d’Orlando – Salvatore, 86 anni, sconfigge il Coronavirus e torna a casa dopo due mesi

Una bella storia di speranza, nella lotta al Coronavirus, arriva da Capo d’Orlando.

Salvatore, 86 anni, residente in contrada Scafa, è guarito dal coronavirus e questo pomeriggio è tornato a casa, tra l’affetto e la gioia dei suoi cari. Era lontano dalla sua abitazione da oltre due mesi.

Salvatore era stato infatti ricoverato nei primi giorni di marzo alla RSA Villa Pacis di San Marco d’Alunzio, per riprendersi da un piccolo intervento. Successivamente, dopo i primi casi di positività nella Residenza Aluntina, si era sottoposto al tampone ed era risultato positivo coronavirus. Ricoverato al Policlinico di Messina, ci è rimasto fino ad oggi.

Dopo ben quattro tamponi negativi (due in più rispetto ai canonici tamponi di cui si necessita per dichiarare guarito un paziente) i medici hanno dato l’ok per le dimissioni e, anche grazie all’aiuto dei volontari dell’associazione “Servizi sociali e sanitari” di Capo d’Orlando e l’agenzia “Luce Celeste” ha potuto far ritorno a casa e riabbracciare i familiari tra la commozione generale.