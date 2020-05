Barcellona. Viabilità a Spinesante, interrogazione di Giuseppe Imbesi

La viabilità nell’area di Spinesante al centro di un’interrogazione del consigliere comunale, Giuseppe Imbesi. I lavori che stanno portando alla ricostruzione del Ponte di Calderà, crollato sotto i colpi della devastante alluvione del 22 novembre 2011, hanno avuto come conseguenza una modifica della viabilità nell’area circostante. Le auto che transitano sul ponte provvisorio, anzichè girare verso Spinesante, devono obbligatoriamente percorrere la Via Cristoforo Colombo per potersi recare sul Lungomare. Ma il vero problema riguarda coloro i quali devono raggiungere le loro case percorrendo contromano il tratto compreso tra Via del Mare e via dei Gelsi. Rischiano per la loro incolumità, oltre a infrangere una regola del codice della strada. Aspetto evidenziato proprio dal consigliere Giuseppe Imbesi, il quale esorta l’Amministrazione Comunale a regolare il traffico in Via Spinesante, poichè la costruzione del ponte di collegamento tra Calderà e Spinesante ha imposto la chiusura di quel tratto di strada con notevole disagio per i residenti, soprattutto adesso che si avvicina la stagione estiva e riaprono le case a mare.

“Per accedere alle proprie abitazioni – afferma il consigliere – i residenti sono costretti ad entrare in contromano in un tratto di strada dove vige il senso unico, commettendo sia un’infrazione che mettendosi in serio pericolo. Alla luce dell’arrivo della stagione estiva, sollecitiamo una modifica momentanea della segnaletica, così da poter consentire nella legalità la fruizione alle proprie abitazioni”.