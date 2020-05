Covid Hospital di Sant’Agata di Militello, Mancuso: “I lavori non sono mai partiti” – Video

Dopo lo scontro tecnico-istituzionale tra il responsabile provinciale dell’emergenza Coronavirus Giuseppe Laganga e la direzione sanitaria dell’ospedale di Sant’Agata Militello, erano stati affidati lo scorso 11 aprile all’impresa barcellonese Fazio Antonino i lavori di realizzazione dei percorsi per l’area Covid.

Lavori, per un importo di quasi 50mila euro che però non sono mai partiti, come conferma il sindaco Bruno Mancuso, e da oltre un mese non si hanno notizie in merito.

Inoltre il parto di una donna di Militello Rosmarino avvenuto in autostrada, nei pressi dello svincolo di Patti, ha risollevato anche la questione della chiusura del punto nascite nello stesso ospedale santagatese. Nel video le parole del sindaco Mancuso.