Coronavirus – Capo d’Orlando, altri 16 tamponi negativi. Restano 60 persone in isolamento

Capo d’Orlando, aggiornamenti da parte del Sindaco Franco Ingrillì sull’emergenza coronavirus. Altri 16 tamponi effettuati su altrettante persone rientrate a Capo d’Orlando nei giorni scorsi sono risultati tutti negativi.

Inoltre, al momento, ci sono 60 persone in regime di isolamento obbligatorio e che, al termine dei previsti 14 giorni di quarantena, verranno sottoposti a tampone.

LA cittadina orlandina continua ad avere un solo caso di positività, riscontrato su una persona che ormai da quasi due mesi si trova a casa. I tamponi di verifica a cui è stata periodicamente sottoposta hanno dato una alternanza di risultati positivi e negativi.

“Non dobbiamo abbassare la guardia: – dice il sindaco Franco Ingrillì – se il Covid in Sicilia non è esploso, ciò non ci autorizza ad assumere comportamenti sbagliati e potenzialmente dannosi. Sono vietati gli assembramenti ed è obbligatorio l’uso delle mascherine nei negozi e negli spazi pubblici. Nei luoghi all’aperto e quindi nelle strade, nelle piazze o sul lungomare, è OBBLIGATORIO portare sempre con sé la mascherina e indossarla quando non si può rispettare la distanza interpersonale.”