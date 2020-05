Capo d’Orlando – L’Assessore Colombo si dimette da Consigliere Comunale

Capo d’Orlando – Sono state formalizzate questa mattina le dimissioni da Consigliere Comunale Fabio Colombo, al fine di ricoprire a tempo pieno la carica di Assessore.

Colombo era stato nominato Assessore lo scorso 22 gennaio, dopo un rimpasto di giunta.

“Cambia il ruolo, ma non l’impegno, la passione e la voglia di ottenere risultati a beneficio di tutti i cittadini orlandini”, dichiara Fabio Colombo. “Ringrazio il Sindaco Franco Ingrillì per la fiducia dimostrata e il gruppo consiliare Lista Orlandina per avermi indicato.”

Al suo posto, pronto a subentrare come primo dei non eletti nella Lista Orlandina, l’Avvocato Francesco Origlio, anche se da indiscrezioni sembra pronto a rinunciare alla carica.

Nel caso di rinuncia, pronta ad approdare in consiglio la giovane Anna Rachele Capolingua, copywriter ed esperta di marketing, che raccolse 86 preferenze nelle elezioni del 2016.