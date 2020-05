Barcellona – Auto prende fuoco sulla A/20, intervengono i Vigili del Fuoco

Un’automobile ha preso fuoco questo pomeriggio sulla A-20. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo, facenti parte del Comando di Messina.

I Vigili, grazie all’utilizzo di un’autopompa serbatoio e di un Pick-Up con modulo antincendio, sono riusciti a spegnere l’incendio di una Fiat 127, divampato sulla corsia dell’autostrada A20, all’altezza dello svincolo di Barcellona pozzo di Gotto.

Le fiamme che avvolgevano totalmente l’auto sono state presto domate, mostrando successivamente solo la carcassa carbonizzata della piccola auto. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto anche la polizia stradale per regolare la viabilità. L’intervento è stato terminato con la messa in sicurezza della corsia autostradale.