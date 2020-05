Barcellona Pozzo di Gotto – Riprende il mercato settimanale

La fase due regala il ritorno del mercato settimanale di Sant’Andrea. Confermata da un comunicato stampa di Palazzo Longano. L’appuntamento, sospeso lo scorso 7 marzo a causa delle restrizioni imposte dal lockdown, tornerà sabato prossimo, 23 maggio. Già ripresa l’attività dei venditori ambulanti per le strade barcellonesi. Nella sua nota, il sindaco Roberto Materia spiega che non si può trascurare il fatto che la situazione di emergenza non è ancora cessata e che il coronavirus si aggira ancora tra di noi.

Quindi sarà necessario utilizzare i dispositivi di protezione individuale quali guanti e mascherine e mantenere il distanziamento sociale. Raccomandazione che viene rivolta anche all’utenza che dovrà evitare assembramenti e tenersi alla distanza interpersonale prevista, oltre che indossare la mascherina.

Da lunedì riprenderà anche l’attività delle due biblioteche comunali che però limiteranno il loro servizio solo al prestito o alla restituzione di supporti cartacei e multimediali. Sarà quindi vietato stazionare. Per quanto concerne il Parco Maggiore La Rosa, l’ingresso dei minori fino a 17 anni sarà consentito solo se accompagnati da un adulto. Sulle spiagge è invece possibile fermarsi ma mantenendo il distanziamento sociale ed evitando assembramenti. Gli ombrelloni dovranno distare almeno un metro e mezzo, tenendo conto dei bordi esterni.