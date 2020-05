Floresta, il sindaco nomina Nadia Luciano come esperto dello sviluppo del territorio

Con propria determinazione il sindaco di Floresta, a fine aprile, ha provveduto alla nomina, quale esperto, della dott.ssa Nadia Luciano di Saponara.

Per il sindaco, che ha premesso che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte anche a garantire lo sviluppo del territorio e lo sfruttamento delle risorse naturali, è intendimento con questo nuovo supporto tecnico con il quale l’ente locale di raggiungere nuovi obiettivi nella trattazione di bandi per opere pubbliche riguardanti il territorio del Comune di Floresta e garantire gli adempimenti connessi alla predisposizione degli stessi.

Quindi considerato che tra le priorità gestionali e di programmazione si avverte la necessità di favorire lo sviluppo del rapporto tra campagna ed il centro, Cappadona ha deciso di avvalersi di una figura qualificata al fine di garantire questi obiettivi. La scelta sulla dottoressa Nadia Luciano si è concretizzata viste le sue specifiche competenze – una laurea in giurisprudenza alle spalle ed un cumulo notevole d’esperienza nell’attuazione del FESR per le opere infrastrutturali e nelle strategia di mobilità sostenibile per Area Interna dei Nebrodi.

Per il sindaco sono competenze, unite all’adeguata capacità professionalità, che possono dare nuovo impulso allo sviluppo del territorio per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla sua Amministrazione; Il neo-esperto che ha fatto anche parte del comitato per la ricostruzione di Saponara, svolgerà l’incarico a titolo gratuito e pertanto non sono previste spese in capo all’Ente. L’incarico è a tempo determinato e non potrà superare la durata del mandato elettorale dello stesso Sindaco.

Massimo Scaffidi