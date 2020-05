Tante iniziative per i ragazzi, il volontariato continua in provincia di Messina

Il volontariato non si ferma. Questa una delle prime azioni promosse dal Cesv Messina. Domani inizia, “Progettinsieme” a cura del Coordinamento locale di Patti, che ha messo in rete otto associazioni con quindici progetti socio-educativi per bambini ed adolescenti. Da domani, ogni lunedì, l’associazione “Filo della Memoria – Il mondo che vorrei” di Librizzi darà vita al “Laboratorio di lettura” per bambini dai 3 ai 10 anni; dal 21 maggio a Patti l’associazione Agapes realizzerà una volta a settimana “Rilassiamoci un po’- Incontri di Mindfulness” per ragazzini dai 5 ai 10 anni e ai quali possono partecipare anche i genitori.

A San Piero Patti l’associazione “La Clessidra” da domani in poi una volta la settimana (il venerdì pomeriggio) animerà il forum su “I genitori e le nuove routine”, e la Misericordia terrà un corso di scacchi per principianti per bambini dai 6 anni, l’associazione Quintessenza realizzerà “Coloriamo la natura” per i bambini dai 6 ai 10 Anni che prenderà il via il 23 maggio e “Shopper creativa” per i ragazzi dai 12 anni in su (a partire dal 28 maggio). Dal 29 maggio ogni dieci giorni circa si terrà “La scatola dei pensieri”, il laboratorio creativo online di collage con cui l’associazione Mary Poppins di Gioiosa Marea guida i bambini dai 5 anni in su a costruire immagini del periodo che stanno vivendo e a rifletterci sopra. La stessa organizzazione realizzerà a giugno anche “L’amicizia al tempo del virus”, il laboratorio dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni ai quali si chiederà di esprimere i propri sentimenti in modalità positiva su un argomento emotivamente coinvolgente.

A Sant’Angelo di Brolo la Misericordia si fa in quattro e dà vita a “In cucina con Filippo”, laboratorio di cucina riservato a bambini dai 6 ai 10 anni (12-20 giugno), “Il cibo è arte” (13 giugno) dedicato ai bambini dai 6 anni in su ai quali si insegnerà a creare colori naturali con verdure e spezie di stagione, “Il vasetto delle emozioni” (con la scrittura di una filastrocca finale) per i bambini dai 5 ai 9 anni (19 giugno) e “Il movimento e la creatività” per bambini dai 3 anni in su e i loro genitori (26 e 27 giugno). Infine, a Oliveri l’associazione Cirano Giovani organizzerà “Crea il tuo orto” con cui guida i piccoli dai 6 ai 12 anni a curare le proprie piantine, “Oliveri quiz” in diretta Facebook aperto a tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, e “Noi e lui”, rubrica di racconti nella quale i giovani dai 12 ai 30 anni possano raccontare le loro giornate e le loro riflessioni su questo periodo di emergenza sanitaria.