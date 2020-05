Patti, quattro di video “di aiuto” per recitare il Rosario

In occasione del mese di maggio, in concomitanza con il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II, “innamorato” della Madonna, catechisti, bambini e ragazzi delle parrocchie “Sacro Cuore di Gesù” e “San Michele Arcangelo” di Patti, guidate da don Giuseppe Di Martino, hanno realizzato quattro video (uno dei misteri gaudiosi, uno dei misteri dolorosi, uno dei misteri gloriosi ed uno dei misteri luminosi) per “aiutare” a recitare il Rosario.

Tanti i bambini e i ragazzi coinvolti – dalla scuola materna alla terza media – , capaci di esprimersi con tutta la loro semplicità e, al contempo, “bellezza”, impegnati a realizzare un video (in molti casi è stata, ovviamente, determinante la collaborazione dei genitori) in cui recitano chi il Padre Nostro, chi l’Ave Maria, chi il Gloria. I catechisti, invece, hanno introdotto il mistero da meditare. I video, pubblicati su youtube, sono stati montati da

Carmelina Lipari.