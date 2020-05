SIMT S. Agata Militello, nuovi protocolli anti-covid per garantire le donazioni di sangue- video

Anche se i contagi da coronavirus in Sicilia sono stati contenuti e sono in sensibile calo, il rischio di contrarre il virus resta alto. Una preoccupazione che ha spinto molti donatori di sangue a rinunciare al prelievo, sia durante il lockdown, che nella fase due, con un calo della raccolta di sangue del 30% già nella sola S. Agata di Militello. Il SIMT dell’Ospedale santagatese, ha messo in campo un percorso ad hoc ed una serie di protocolli di prevenzione per garantire la salute e la serenità di donatori e operatori sanitari. Un’iniziativa accolta con grande apprezzamento anche dall’associazione emodonatori AEDSA di S. Agata di Militello presieduta da Calogero Bartolo. L’associazione, che registra, infatti, oltre 1200 donazioni annue, auspica si possa tornare presto al numero di donazioni antecedente l’epidemia da covid-19.