Sant’Angelo di Brolo – Partiti i lavori sulla circonvallazione

Dopo i mesi drammatici dell’emergenza Covid- 19, con grande soddisfazione il Sindaco informa la cittadinanza che in data odierna hanno avuto inizio i lavori di realizzazione e via di fuga del Centro urbano e della strada esterna Pantano Alto San Carlo (circonvallazione), per un importo di euro 1.635.000,00, finanziati con il decreto del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n.325 dell’11 aprile 2018.

I lavori, consistenti nella completa riqualificazione dell’importante arteria stradale, dovranno essere ultimati entro cinque mesi dalla data di inizio e consentiranno di decongestionare il traffico stradale, che attualmente è riversato sul Centro storico di Sant’Angelo di Brolo.

“Un grande risultato per la nostra comunità – afferma il primo cittadino – perseguito sin dall’inizio del mio insediamento. Trattasi del finanziamento di un’opera di importanza fondamentale in un territorio al alto rischio idrogeologico, dopo circa dieci anni di attesa, che ci consentirà di ripristinare, con opere di consolidamento e messa in sicurezza, una strada che rappresenta l’unica via di fuga per il Centro urbano e le numerose borgate ubicate del versante Est del territorio comunale”.