DPI: “Dai Partiamo Insieme”, l’iniziativa del comune di Santa Lucia del Mela

DPI: “Dai Partiamo Insieme” è il progetto di informazione e sostegno ai cittadini e agli esercenti ideato e promosso dal Comune di Santa Lucia del Mela (ME) per affrontare in sicurezza la Fase 2.

Il nome dell’iniziativa prende spunto dalla volontà di ribaltare il campo semantico di una sigla tristemente entrata nell’uso comune – DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) – in un invito rivolto alla comunità luciese: Dai Partiamo Insieme, ma nel rispetto delle misure per il contenimento del contagio sviluppate dal Ministero della Salute.

“Siamo consapevoli del fatto che solo uno sforzo congiunto possa garantire un graduale ritorno alla normalità: per questo motivo è giusto mettere in campo soluzioni capaci di conciliare la salute pubblica con l’esigenza, da parte di cittadini ed esercenti, di ritornare ad operare liberamente sul territorio.”, si legge nel comunicato del comune.

Per queste ragioni si è deciso di formare un Comitato Tecnico di Sicurezza composto da tecnici comunali e professionisti della sicurezza – Dott. Gabriele Pergolizzi (HSE Manager e Responsabile della Sicurezza nei luoghi di lavoro) e Dott. Alessandro Gattuso (Disaster Manager) nominati entrambi esperti a titolo gratuito – con lo scopo di redigere, sotto la regia dell’Amministrazione Comunale, un piano di ripartenza sicura.

“Colonnine di igienizzazione, sanificazione periodica di piazze, marciapiedi ed aree parcheggio, videoconferenze informative rivolte agli imprenditori del settore agroalimentare, concessione gratuita del suolo pubblico durante la stagione estiva, elaborazione di linee guida per l’organizzazione di eventi pubblici: sono solo alcune delle iniziative contenute nel piano, che verrà diffuso nei prossimi giorni sotto forma di infografica e che sarà attuato in misura proporzionale all’evolversi della pandemia.

Ripartire in sicurezza è possibile, l’importante è farlo tutti insieme.”