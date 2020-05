Stipendi non pagati ai dipendenti comunali di Capo d’Orlando, la UIL esprime perplessità sulla gestione

La UILFPL ha inviato una lettera al Sindaco di Capo d’Orlando e al Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi, esprimendo fortissime perplessità sulla gestione del pagamento degli stipendi dei dipendenti comunali. Ad oggi il personale non ha ancora percepito gli stipendi di marzo e aprile. Ecco il comunicato della UIL Zonale.

“La scrivente Organizzazione Sindacale esprime fortissime perplessità sulla gestione del comune di Capo D’Orlando che non riesce a garantire il pagamento degli stipendi ai propri dipendenti, infatti, ad non sono stati pagati gli stipendi dei mese di marzo ed aprile.

È del tutto evidente che tale situazione, a maggior ragione in una fase così delicata legata all’emergenza Covid-19, oltre a creare grave disagio tra i dipendenti dell’Ente, che non possono far fronte né alle proprie esigenze personali né agli impegni assunti a titolo di affitto, mutuo, pagamento delle utenze, pagamento di imposte e tasse, viola il principio costituzionalmente tutelato, alla remunerazione della prestazione effettuata.

Altre sì, la mancata retribuzione determina demotivazione che è foriera di un potenziale mal funzionamento della cosa pubblica e eventuale contenzioso con aggravio per le casse dell’Ente

Pertanto, la scrivente O.S. chiede agli organi in indirizzo, che doverosamente sia fatta chiarezza sulle responsabilità che hanno portato il comune a una situazione finanziaria così disastrosa, e che si pongano in essere tutte le azioni amministrative finalizzate al pagamento prioritario degli stipendi ai dipendenti dell’Ente, che stanno pagando ingiustificatamente un prezzo altissimo per l’inefficienza gestionale.”