Potenziata l’attività del centro vaccinale di Patti

E’ stata potenziata, grazie alla collaborazione dei pediatri di famiglia, l’attività del centro vaccinale di Patti.

Il direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina Domenico Sindoni, accogliendo la proposta del responsabile del servizio Igiene Pubblica del distretto di Patti Salvatore Sidoti, ha autorizzato per il mese di maggio, l’impiego dei pediatri in servizio al “Punto di Primo Intervento pediatrico” presso il centro vaccinale di via Garibaldi di Patti. I pediatri, di intesa con la sezione provinciale della Federazione Italiana Medici Pediatri e con il direttore del distretto Franco Catalfamo, hanno offerto la loro disponibilità.

Grazie a questa iniziativa, sarà potenziata l’attività del centro vaccinale, che era stata ridotta a causa dell’emergenza Covid-19; il centro, infatti, resterà attivo, su appuntamento, oltre che nei consueti giorni, anche il martedì mattina e pomeriggio e il giovedì pomeriggio. L’Asp sta valutando l’ipotesi di aprire anche a Brolo e tutto questo consentirà agli utenti di usufruire del servizio con maggiore tranquillità, evitando code e assembramenti.