Il sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì questa mattina ha rilasciato un’intervista alla nostra emittente, in cui ha invitato i suoi concittadini a far ripartire l’economia locale.

“Ai proprietari dei locali in affitto chiedo di aiutare chi in questi mesi non ha lavorato – dice Ingrillì –, perché se un negozio chiude difficilmente qualcuno potrà riaffittarlo”.