Castell’Umberto, incendio in c.da Baracche

Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi nel territorio comunale di Castell’Umberto. A comunicarlo il primo cittadino, Vincenzo Lionetto Civa, sulla sua pagina facebook.

Il rogo è divampato in c.da Baracche, in un’area molto vicina ad alcune abitazioni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale stazione, per presidiare la zona. Stante le prime informazioni che giungono alla nostra redazione la situazione sembrerebbe preoccupante.

Seguiranno aggiornamenti