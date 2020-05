Spadafora. Scirocco e ancora fiamme. Incendio a Puntale

Una notte di lavoro. Alle 2 Vigili del Fuoco e volontari della Misericordia sono riusciti ad avere ragione del vasto incendio che ieri ha tenuto in apprensione tutta Spadafora. Quelle fiamme partite tra San Martino e Grangiare che hanno raggiunto la via Riolo, lambendo il cimitero vecchio e anche il Liceo Scientifico Galileo Galilei, sono state domate intorno alle due. Ma stamattina un nuovo incendio è divampato in località Puntale nella parte alta di San Martino. Il sindaco Tania Venuto ha già richiesto l’intervento del canadair, auspicando che si possa anche risalire al responsabile che ha appiccato il fuoco.