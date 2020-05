Capo d’Orlando, venerdì 15 maggio divieto di balneazione in un tratto di mare

La ditta CHEMITECNO SUD ha programmato per il prossimo 15 maggio un intervento di manutenzione straordinaria per l’impianto di sollevamento fognario della stazione n. 8,

ubicato sul lungomare Andrea Doria, all’altezza della via Antonello Da Messina, che comporta il blocco momentaneo del medesimo impianto con conseguente possibile ritorno dei reflui alla stazione n. 7 ubicata all’incrocio con la via Pirandello.

Ritenuto, in via precauzionale, che il suddetto intervento manutentivo potrebbe causare un momentaneo sversamento sull’arenile antistante la via Pirandello, causando inconvenienti di tipo igienico–sanitario in danno a potenziali bagnanti e/o fruitori della spiaggia, che comunque vanno salvaguardati, si rende opportuno emettere Ordinanza di divieto di balneazione.

Il sindaco Franco Ingrillì ha pertanto ritenuto necessario, allo scopo di tutelare la salute della popolazione, di emanare un provvedimento di divieto temporaneo di balneazione nel suddetto tratto di mare, antistante il punto di sversamento LAT. 38° 9’33.24″N – LONG. 14°44’26.43″E, e per una larghezza di ml. 50 ambo i lati, all’altezza dell’incrocio di Via Pirandello.

La ditta manutentrice dovrà installare apposita segnaletica che verrà che sarà fornita dall’UTC, mentre il Comando di Polizia Municipale dovrà supportare le operazioni manutentive con la regolamentazione del traffico stradale nelle aree d’intervento.