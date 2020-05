Barcellona. Fuoco sulle colline, attivato il Coc

Complice lo scirocco, non si calma l’ondata di fuoco in provincia di Messina. Le fiamme stanno interessando proprio in queste ore anche la frazione Migliardo di Barcellona Pozzo di Gotto e le colline barcellonesi che si scorgono dall’abitato di Oreto. Fiamme alte e devastanti che stanno inghiottendo la vegetazione che trovano sulla loro strada. A Palazzo Longano è stato attivato il Centro Operativo Comunale che sta valutando la situazione tenendosi a stretto contatto con la Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco e con la Protezione Civile di Barcellona Pozzo di Gotto – Club Radio CB – Anpas. Sui luoghi interessati dal rogo è presente una squadra dei Vigili del Fuoco che ne tiene sotto controllo l’evoluzione. A darne comunicazione è stato il sindaco Roberto Materia attraverso il suo profilo istituzionale.