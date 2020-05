Sant’Angelo di Brolo, negativi 28 tamponi eseguiti nella Casa di Riposo dell’Opera Pia

Tutti negativi i tamponi eseguiti ai 28 ospiti e agli operatori di questa Casa di Riposo Opera Pia di Sant’Angelo di Brolo. A comunicarlo il Presidente dell’Opera Pia Giuseppe Piscitello, tramite una lettera.

“Tale risultato, – dichiara Piscitello – nonostante le cronache nazionali e alcune realtà, anche nei paesi vicini, abbiano visto drammaticamente diffondersi il virus proprio nelle strutture assistenziali per anziani, è il frutto di un grande lavoro di responsabilità e sinergismo tra le varie figure, da quelle dirigenziali a quelle esecutive, che ha visto l’impegno costante e con dedizione da parte del personale tutto e della gestione, attenta e rigorosa, nel seguire le indicazioni e le norme atte a prevenire e contenere il diffondersi della pandemia, dalla sanificazione dei locali, all’uso di tutti i presidi igienizzanti e DPI.

Ancor prima dei divieti questa Presidenza, con tutto il Consiglio d’Amministrazione ha prima limitato e poi proibito ogni scambio con l’esterno. Un grazie, in ciò, va al sacrificio ed alla piena comprensione, da parte dei familiari dei nostri ospiti, che hanno compreso e condiviso i provvedimenti adottati, atti alla salvaguardia dei loro affetti. Al riguardo, ci siamo dotati di smartphone per consentire le video chiamate con gli assistiti, in maniera tale da impedire che questa drammatica pandemia, tranciasse quel filo amorevole che è il senso della famiglia e dell’appartenenza.

Ciò ha comportato un notevole dispendio economico, nonostante l’Ente – come quasi tutte le IPAB regionali – versi in difficili condizioni economiche; ma lo si è fatto con grande sacrificio e amore, grazie anche alla costante presenza ed aiuto del Sindaco Dott. Francesco Paolo Cortolillo, che, oltre alla presenza istituzionale, anche a titolo personale ha fatto dono di un termoscanner, e della Protezione Civile che da ultimo ci ha fornito parte delle mascherine.”