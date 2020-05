Fase 2 – Dal 18 maggio si potranno incontrare anche agli amici?

Con l’apertura di negozi, bar e ristoranti prevista per il 18 maggio potrebbe essere eliminato il vincolo che consente gli spostamenti solo per far visita ai congiunti (oltre che per necessità, lavoro e motivi di salute). E’ una delle ipotesi su cui stanno discutendo, secondo quanto appreso dall’Ansa, maggioranza e governo. Sulla questione, che consentirebbe di fatto agli amici di poter andare al ristorante o al bar, non c’è ancora accordo, con alcuni ministri che spingerebbero affinché il vincolo rimanga.

Per quanto riguarda gli spostamenti tra regioni, il meccanismo sarà complesso e il governo sta finendo di metterlo a punto con le amministrazioni regionali. Si fonderà sempre sul monitoraggio costante della curva dei contagi. Se due regioni limitrofe sono entrambe a basso rischio potranno riaprire i confini e consentire la libera circolazione dei cittadini. In caso contrario scatta il blocco automatico imposto dal governo. Si tratta sempre di ipotesi.