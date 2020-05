Belgio, Francesca Scaffidi tornerà a Piraino dopo due mesi di quarantena – VIDEO

Ritornerà in Sicilia il prossimo 19 maggio, salvo imprevisti, la clarinettista 28enne Francesca Scaffidi Domianello.

Da due anni la musicista pirainese vive in Belgio, a Nanur, dove frequenta un master di musica ad indirizzo pedagogico.

Dopo aver rispettato le misure ed aver svolto la quarantena in Belgio, tra una settimana Francesca finalmente potrà tornare a casa.