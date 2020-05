Messina – Malore durante un’immersione: morto a soli 42 anni l’ex Consigliere Giuseppe Sanò

L’ennesima tragedia che scuote la città di Messina. Questo pomeriggio è infatti venuto a mancare, a soli 42 anni, l’ex Consigliere Comunale Giuseppe Sanò.

Sanò è morto a seguito di un malore durante un’immersione subacquea. Il suo corpo senza vita è stato recuperato oggi pomeriggio a Torre Faro dalla Guardia Costiera di Messina, che adesso indaga sul ritrovamento.

Sanò era molto conosciuto in città per la sua attività politica. Era stato consigliere durante l’amministrazione di Renato Accorinti e alle Europee del 2019 si era candidato con il partito +Europa.

Tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio per l’ex consigliere della sesta circoscrizione. La Redazione e la proprietà di AmNotizie si uniscono alle condoglianze per la famiglia.