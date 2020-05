Ingrillì: “A Capo d’Orlando il lungomare è troppo affollato tra le 18 e le 20!”

“Non dobbiamo vanificare tutti i sacrifici fatti fino a questo momento e che ci hanno portato praticamente a contagi zero”, così il sindaco Franco Ingrillì, che invita gli orlandini a comportamenti corretti e rispettosi.

“Evitiamo assembramenti – scrive il primo cittadino -, osserviamo la distanza di sicurezza di almeno un metro e indossiamo le mascherine (quando siamo in luoghi chiusi o all’aperto quando incontriamo altre persone e non è possibile rispettare la distanza).

Il lungomare è troppo affollato nella fascia oraria tra le 18 e le 20: cerchiamo di passeggiare in orari diversi in modo da distribuire le presenze lungo tutta la giornata ed evitare così pericolosi assembramenti. È nell’interesse di tutti”.