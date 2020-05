Domenico Barbuzza è il nuovo Presidente del Parco dei Nebrodi

Il suo nome si faceva fin dal novembre del 2018, ma le nomine dei presidenti degli enti parco in questi 18 mesi hanno avuto vicissitudini assai travagliate.

Ora arriva la nomina ufficiale a Presidnte del Parco dei Nebrodi di Domenico Barbuzza, di professione dottore commercialista e consigliere comunale di maggioranza dell’amministrazione Mancuso.

“La scelta del Governo Regionale premia la passione politica e le capacità professionali che Domenico ha saputo esprimere nel suo impegno per Sant’Agata ed il territorio dei Nebrodi”, scrive il sindaco di Sant’Agata Militello, Bruno Mancuso, che aggiunge: “È anche il premio per una squadra, di cui mi onoro di far parte, che dimostra affiatamento e coesione”, prosegue il primo cittadino.

“Sono certo che il Presidente Barbuzza sarà all’altezza dell’impegnativo ruolo che è chiamato a ricoprire e – continua il sindaco santagatese –, insieme ai sindaci dei Nebrodi, saprà creare le condizioni per un rilancio del Parco quale opportunità di crescita del territorio. Un sentito grazie al commissario Luca Ferlito per il lavoro svolto con impegno e dedizione alla guida del Parco”.