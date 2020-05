Una Laurea ad Honorem per Lorena Mangano, la richiesta di Donare è Vita Onlus

Una Laurea ad Honorem per Lorena Mangano. E’ questa la richiesta dell’Associazione Donare è Vita Onlus, inoltrata con una lettera al Rettore dell’Università di Messina Prof. Salvatore Cuzzocrea. La giovane orlandina aveva solo 23 anni quando perse la vita, a causa di un tragico e inspiegabile incidente stradale avvenuto in via Garibaldi a Messina. Lorena morì, per le conseguenze riportate, il 28 giugno del 2016. Era iscritta al corso di Laurea in Scienze Motorie, proprio all’UniMe.

“L’Associazione Donare è Vita Onlus, – dichiara il Presidente Gaetano Alessandro, rappresentante per quanto riguarda la donazione di Organi della famiglia di Lorena Mangano – chiede al Prof. Salvatore Cuzzocrea, Rettore Università degli Studi di Messina, di valutare la possibilità di conferire la Laurea ad honorem in Scienze Motorie, Salute e Sport a Lorena Mangano.

Tale richiesta nasce come atto dovuto a Lorena ed alla sua famiglia per il gesto d’amore dell’aver donato ciò che di più caro gli era stato sottratto, dando un’ulteriore possibilità di “vita” ad altre persone dimostrando il suo immenso amore verso il prossimo.

Tenuto conto, inoltre, che anche il Magnifico Rettore, promuove e sostiene il tema della donazione, siamo certi che tale richiesta possa essere accolta.”

Speriamo ovviamente che la richiesta possa essere accolta.