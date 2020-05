Milazzo – Gommone sequestrato dalla GDF a scafisti donato all’Area Marina Protetta

Da mezzo utilizzato da scafisti per il traffico clandestino di migranti a strumento di legalità nel mare di Milazzo. L’Area Marina Protetta (Amp) Capo Milazzo ha ottenuto l’utilizzo di un gommone per svolgere con maggiore incisività l’attività di vigilanza all’interno dello specchio d’acqua di sua competenza. Il mezzo – un STK 360 lungo 4 metri, con motore fuoribordo – era stato confiscato nel 2017 dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’operazione alle isole Eolie che ha portato all’arresto di scafisti impegnati nel trasporto di migranti clandestini a Lipari. Su esplicita richiesta delle fiamme gialle è stato assegnato in “custodia giudiziale con facoltà d’uso” su disposizione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il presidente dell’Amp, Giovanni Mangano, ha preso in carico il mezzo nautico nel corso di un incontro con il tenente Carmelo Di Franco, comandante della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza mamertina.