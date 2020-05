Coronavirus – Messina, nessun decesso per il quarto giorno consecutivo. Una guarigione

Per il quarto giorno di fila non si registrano vittime in Provincia di Messina. Un nuovo caso oggi e una nuova guarigione.

Sono 358 gli attuali positivi, come ieri. In calo il numero dei ricoverati, sono 64, 1 in meno di ieri. Sono in tutto 553 i casi nella provincia peloritana, dall’inizio dell’epidemia.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 71 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 98 (15, 53, 11); Catania, 693 (67, 249, 93); Enna, 247 (60, 145, 29); Messina, 358 (64, 143, 52); Palermo, 398 (55, 104, 31); Ragusa, 37 (3, 50, 7); Siracusa, 109 (28, 103, 27); Trapani, 69 (2, 65, 5). Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.