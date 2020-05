Coronavirus – Guarite due donne al Cutroni-Zodda di Barcellona

Aumentano i guariti, calano i ricoveri. Gli attuali positivi scendono a 358. I ricoveri scendono a 65. E sono sei in meno dal giorno precedente. Il coordinamento per l’emergenza nell’area metropolitana di Messina ha comunicato, in particolare, di due nuove guarigioni che si sono registrate al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto con le dimissioni di due donne di 83 e 64 anni, al Policlinico guarita una donna di 61 anni.

E inoltre si sono registrate altre quattro dimissioni di pazienti dichiarati guariti del coronavirus. E’ stato invece ricoverato un paziente che nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid-19. Le guarigioni complessive sono 142. Ben 110 sono avvenute in ospedale, 32 tra le mura domestiche. Intanto dall’Assessorato Regionale alla Salute via libera alle linee guida per i test sierologici. L’esame non sostituisce il tampone, ma è molto rapido nell’esecuzione.

Si esegue attraverso una semplice puntura con la lancetta pungidito. Una card preleva il sangue e verifica la presenza di anticorpi nel giro di venti minuti. I test saranno rivolti in particolare a forze dell'ordine, forze armate, vigili del fuoco, volontari, cittadini delle ex zone rosse o personale che debba recarsi nelle isole minori. I costi non potranno superare la tariffa massima di dieci euro con un eventuale supplemento di altre 10 se il test viene eseguito a domicilio. Oltre ai laboratori Asp, Papardo, Piemonte e Policlinico, sono autorizzati 72 laboratori privati.