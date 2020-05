Tamponi negativi per chi è rientrato a Patti; pubblicato il calendario per la consegna delle mascherine

Sono negativi tutti i tamponi delle persone rientrate a Patti da altre regioni, dopo aver dato seguito all’isolamento domiciliare. Completata la quarantena, hanno pertanto concluso il loro iter. Si è in attesa dell’esito di altri tamponi.

Queste le dichiarazioni del sindaco di Patti Mauro Aquino, nel consueto appuntamento dedicato agli aggiornamenti per l’emergenza Covid 19. Il sindaco ha comunicato inoltre che è stato pubblicato il calendario – con giorni, orari e punti di distribuzione – per la consegna delle mascherine alla cittadinanza; se dovessero esserci ritardi, sarà cura della protezione civile e del comune recuperare il tempo perduto, in modo di una distribuzione capillare.

Aquino ha formulato infine le raccomandazioni per l’uso di mascherine e guanti ed il rispetto delle distanze, laddove sono previste. Questo sarà il primo fine settimana durante il quale le attività di bar e ristorazione rimarranno aperte per asporto e consegne a domicilio. Domenica, vista la ricorrenza della “Festa della Mamma”, saranno aperti anche i fiorai per l’acquisto diretto di fiori e piante e le consegne a domicilio.