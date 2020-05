Nessun accorpamento di reparti nè riduzione di posti letto al “Barone Romeo” di Patti

E’ stata revocata la disposizione della direzione sanitaria dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti con la quale si prevedevano accorpamenti di reparti e riduzione di posti letto per fronteggiare l’emergenza Covid 19 al pronto soccorso.

Dal 10 maggio – giorno in cui sarebbe dovuto entrare in vigore il provvedimento, grazie all’accordo di sei dirigenti dell’unità operative complesse – cardiologia, geriatria, dialisi, chirurgia vascolare, chirurgia generale e medicina – un medico di ogni unità è stato assegnato a turno al pronto soccorso. Questa situazione si protrarrà fino al 20 maggio. Nel frattempo l’Asp, vista l’emergenza Covid 19 che ancora persiste, potrà procedere ad assumere medici e infermieri.

E’ stato pertanto scongiurato l’accorpamento di medicina e geriatria-lungodegenza, con dieci posti letto ciascuno e chirurgia vascolare e generale con sei posti letto ciascuno, determinati dalla direzione sanitaria dell’ospedale per fronteggiare l’emergenza al pronto soccorso. Al momento “convivono” al pronto soccorso le criticità per la pandemia, i codici rosso e giallo e anche i possibili trasferimenti dei pazienti in altro ospedale. Ma perchè accorpamenti e riduzioni erano state previste – e ora scongiurate per fortuna – al “Barone Romeo” e non anche all’ospedale di Taormina, che, per la stessa problematica e cioè le stesse criticità al pronto soccorso, ha deliberato di assegnare un medico da ogni reparto e basta?

Sono domande che meritano risposte, perchè c’è in gioco la salute dei cittadini. E poi, visto che la coperta della sanità locale è sempre corta, perchè era stato deciso di allungare giustamente la coperta verso il pronto soccorso, lasciando, per certi versi, a ranghi ridotti, gli altri reparti? Ci sia ammala solo di coronavirus e non anche di altre patologie?

Un ultimo appunto. Questa storia che merita di essere approfondita, come tutte le altre che riguardano la sanità pubblica, spero dia il tempo a chi di dovere di reclutare medici e infermieri, in modo che, dal 20 maggio, il problema non si riproponga e nemmeno per il periodo estivo.