Messina – No ai concerti di Tiziano Ferro e Ultimo nel 2021

Il Coronavirus ha imposto un brusco stop alla musica live e la ripartenza per gli spettacoli dal vivo è prevista non prima della primavera 2021.

A tal proposito si stanno quindi riprogrammando i concerti previsti nei prossimi mesi, con un’attenzione particolare a quelli estivi. Regioni e Comuni stanno lavorando per garantire la disponibilità delle stesse strutture ospitanti di quest’anno, in primis per non perdere il prestigio dell’evento, ma anche (e soprattutto) per non perdere il considerevole introito economico che tali eventi portano sul territorio.

L’Amministrazione Comunale di Messina ha deciso invece di non garantire la concessione delle strutture anche per il prossimo anno, ufficializzando il diniego allo spostamento a luglio 2021 per i concerti di Tiziano Ferro e Ultimo, previsti allo stadio San Filippo.

Nella pec del Comune che comunica la mancata concessione della struttura si legge: «Corre l’obbligo informare che il Comune ha in itinere la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dello stadio; lo svolgersi della gara e l’aggiudicazione di essa ad un soggetto terzo che stipulerà con questa stazione appaltante una convenzione per la gestione dello stadio rendono impossibile per questo Comune assumere vincoli contrattuali per eventi da programmarsi nell’anno 2021».

Quest’anno allo stadio di Messina erano previsti due grandi live, che garantivano un’affluenza di circa 40mila spettatori, comportando un indotto sul territorio messinese di milioni di euro (tra incassi derivanti dall’affitto dello stadio, hotel, ristoratori e maestranze varie).

La perdita diventa quindi notevole per la città, senza tralasciare il considerevole disagio del pubblico, che non si vedrà più assicurata la stessa location prescelta.