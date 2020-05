I Vigili del Fuoco di Messina donano beni di prima necessità alla Croce Rossa

I Vigili del fuoco di Messina, con una iniziativa di solidarietà, hanno fornito un sostanziale quantitativo di beni di prima necessità in aiuto ai cittadini più bisognosi. Il progetto nasce in collaborazione con la Croce Rossa di Messina che si sta impegnando a trasformare questo momento critico nel “Tempo della gentilezza” intensificando, su tutto il territorio nazionale, i servizi per le persone più vulnerabili e con maggior fragilità sociali e sanitarie, tra i quali la spesa a domicilio, il trasporto sociale, la consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità verso chi soffre maggiormente gli effetti della crisi.

I Vigili del fuoco e la Croce Rossa italiana sono in prima linea dall’inizio della pandemia Covid-19 in modo capillare su tutto il territorio nazionale attraverso migliaia di operatori che stanno lavorando senza sosta per sostenere la popolazione con mezzi e attrezzature per garantire soccorso, supporto sanitario e logistico in sicurezza.