“Caravaggio 107”, il docufilm realizzato dal giovane amastratino Antonio Turco – Video

E’ l’ultimo lavoro di Antonio Turco, il sigillo al suo percorso di studi triennale alla Scuola Nazionale del Cinema. E’ il docufilm “Caravaggio 107” prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia in Abruzzo. Indirizzo e civico di due palazzine del quartiere Tor Marancia, teatro dell’occupazione più grande d’ Italia.

E’ agosto 2019, in quella che, ironia della sorte, fino al 2013 era sede dell’Assessorato della Regione Lazio e dello sportello del diritto all’abitare occupata da sette anni, si attende lo sgombero. Antonio è li. Raccoglie la voce di Anna e Rosa, protagoniste del reportage, che lo accompagnano dentro il dramma dell’occupazione, vissuto dai quasi 400 inquilini abusivi pronti a dare battaglia per far valere il diritto alla casa.

La nostra intervista al regista emergente di Mistretta, sui suoi lavori e sul suo futuro.