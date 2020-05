Capo d’Orlando – Cimitero aperto domenica 10 maggio in occasione della Festa della Mamma

“In un giorno simbolico ci sarà la possibilità, per chi non ha più la mamma, di portare un fiore e recitare una preghiera”. Così il Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì annuncia l’ordinanza di apertura del cimitero comunale per domenica 10 maggio, in coincidenza con la Festa della Mamma.

L’accesso sarà consentito dalle ore 7 alle 13. Potranno essere presenti non più di 15 persone contemporaneamente all’interno dell’area cimiteriale per ognuna delle due entrate principali e tutti dovranno indossare la mascherina e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

L’apertura di domenica 10 maggio rappresenta una eccezione nel contesto dell’emergenza coronavirus in quanto il cimitero comunale, in questo periodo, è aperto tutti i giorni feriali dalle 8 alle 17.