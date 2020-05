Altra tragedia nel messinese. Muore a soli 25 anni il cantante Gianni Freni

Era solo di ieri sera la notizia della tragica morte di un giovane deejay messinese, il 29enne Antonio Grillo, morto nel sonno ieri pomeriggio nella sua casa a Messina.

Oggi ad Itala un’altra tragedia, la seconda in due giorni, a scuotere la provincia peloritana.

Il suo nome d’arte era “U Jamaicanu”, e si può intuirne il motivo già da come portava i capelli. A soli 25 anni è morto, colto da malore, il giovane cantante rap Gianni Freni, anche lui molto conosciuto nel messinese.

Il giovane si è sentito male nell’abitazione in cui viveva insieme ai familiari. I soccorsi sono stati immediati ma vani. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Gianni era amato per la sua musica, il suo sorriso e per la sua vena artistica innata.

Sgomento e incredulità tra gli amici che stanno inondando di ricordi, dolore e messaggi di cordoglio il suo profilo Facebook. “Adesso da lassù – scrive Davide – continua a suonare e con quel tamburo fai ballare tutti gli altri angeli. Riposa in pace amico mio, ti porterò per sempre nel mio cuore”.