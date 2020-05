S. Agata Militello, progetto educativo a distanza per i bimbi del nido

È stato attivato presso l’asilo nido comunale Cannamelata “S. Lupica” il progetto “Riprendere il contatto a distanza”. L’iniziativa, curata dall’ufficio istruzione e servizi sociali del comune, su impulso dell’amministrazione comunale ed in particolare dell’assessore Ilaria Pulejo, prevede l’impegno del personale educatore a tempo indeterminato e contrattista dell’asilo nido che, a rotazione, ogni giorno, in modalità di lavoro agile, sarà in collegamento con i piccoli e le famiglie, proponendo file video e audio autoprodotti, riproducendo ad esempio laboratori creativi, letture o canzoncine cantate durante i momenti della giornata al nido e progettando attività a distanza rivolte anche ai genitori.

“Siamo consapevoli che il lungo periodo di sospensione delle attività educative genera nelle bambine e nei bambini la mancanza della dimensione comunitaria e relazionale con i compagni delle sezioni e l’interruzione del rapporto significativo con gli adulti del nido – dichiara l’assessore Ilaria Pulejo –. Riteniamo quindi indispensabile riprendere i rapporti educativi con i bambini dell’asilo nido e le famiglie, seppur in modalità telematica, allo scopo di mantenere vivi i rapporti tra educatori, famiglie e bambini in una fase dell’infanzia delicata, dare rassicurazioni ai piccoli e mandare un messaggio di vicinanza e positività anche ai genitori e non disperdere il patrimonio di conoscenza, valutazioni e risultati raggiunti nell’ambito del piano educativo. Va sottolineato – conclude l’assessore Pulejo – come già il mese scorso la giunta aveva disposto l’esonero dal pagamento delle rette per l’asilo nido comunale a far data dal mese di marzo 2020 e che l’esenzione dal pagamento della retta di frequenza permarrà, indipendentemente dall’attivazione del progetto a distanza, fino alla riapertura effettiva del servizio”.